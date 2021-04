Indonesia: terremoto al largo dell'isola di Java, salito a otto numero vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a otto il numero delle persone che hanno perso la vita nel terremoto di magnitudo 5.9 si è registrato ieri al largo dell’isola indonesiana di Java. Secondo quanto rende noto l’Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri (Bnpb) oltre 1.180 edifici sono stati danneggiati. Le vittime si sono registrate in 15 distretti e città in East Java, la zona più vicina all’epicentro nell’Oceano Indiano. Il presidente Joko Widodo ha ordinato l’invio di soccorsi. Secondo l’agenzia di geofisica indonesiana Bmkg non vi è il rischio di tsunami. (Fim)