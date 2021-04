Usa: record di vaccini somministrati in un giorno, ma aumentano i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno toccato ieri il record di 4,6 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in un giorno, ma stanno assistendo a un aumento dei contagi, spinti dalla variante B.1.1.7 individuata per la prima volta del Regno Unito. Secondo gli esperti la variante, che è ora quella dominate negli Usa, è più contagiosa e potenzialmente più letale. Negli ultimi sette giorni, gli Stati Uniti hanno segnalato una media di oltre 68 mila nuovi casi di Covid-19 al giorno, secondo i dati della Johns Hopkins University. Si tratta di un aumento di oltre il 20 per cento rispetto alla media settimanale del 10 marzo. Secondo stime dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) si registra un aumento delle ospedalizzazioni nella fascia di età 18-64 anni. Il trend è visibile soprattutto nella regione dell'Upper Midwest. (Nys)