Monza: Sappe, ieri nuova aggressione a polizia penitenziaria, lavoro sempre più pericoloso

- Il carcere di Monza resta al centro delle cronache per le continue violenze e gli atti di aggressione contro il personale di Polizia Penitenziaria di cui si rendono protagonisti alcuni detenuti. Ultimo grave episodio, ieri, sul quale riferisce Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "Ieri, un detenuto italiano di 41 anni, pluripregiudicato-tossicodipendente-psichiatrico, durante le operazioni di routine di battitura delle inferriate, si è proditoriamente e improvvisamente scagliato contro il Coordinatore, il Preposto e il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Sezione. Durante questa ennesima e ingiustificata violenza, è stato colpito con un forte pugno al volto l'Ispettore di Reparto che, con il tempestivo aiuto del personale presente, con grande professionalità è riuscito a bloccare e a portare alla calma il detenuto evitando così conseguenze ancora più gravi sia per il personale di polizia penitenziaria e sia per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. L'ispettore è stato poi portato all'ospedale San Gerardo di Monza per i doverosi accertamenti del caso. Non sappiamo più come lavorare. Va bene il rischio del mestiere, ma a questo punto sta diventando sempre più pericoloso fare questo lavoro senza uomini e mezzi appropriati e senza una formazione adeguata". (segue) (Com)