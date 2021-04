Monza: Sappe, ieri nuova aggressione a polizia penitenziaria, lavoro sempre più pericoloso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario Generale del Sappe Donato Capece ricorda che da mesi il sindacato "denuncia le gravi violenze contro i poliziotti delle carceri italiane, sempre più spesso aggrediti, minacciati, feriti, contusi e colpiti con calci e pugni da detenuti e la mancata assunzione di provvedimenti in materia di ordine e sicurezza delle carceri da parte del Ministero della Giustizia a tutela degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, sintomo evidentemente di una mancanza di progettualità dell'esecuzione della pena e, in questo, contesto del ruolo dei Baschi Azzurri. Nel carcere brianzolo la violenza è continua e questo è intollerabile". "Gli eventi critici contro gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria sono aumentati in maniera spaventosa", conclude. "E tutto questo in assenza di provvedimenti utili a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale di Polizia Penitenziaria". Da qui l'appello del Sappe al Ministero della Giustizia per solleciti interventi per il reparto di Polizia Penitenziaria del carcere di Monza. (Com)