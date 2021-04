Vaccino: Ronzulli (FI), proteste contro obbligo per sanitari vergognose e pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' intollerabile che mentre le istituzioni sia italiane che europee sono impegnate a somministrare vaccini a tappeto e a reperire quante più dosi possibile ci sia chi a Roma protesta contro l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Una presa di posizione vergognosa, sconcertante e soprattutto pericolosa contro una norma sacrosanta e necessaria per tutelare gli ospiti delle strutture sanitarie, ovvero i più fragili, per la quale mi sono battuta in prima persona". Lo afferma la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. "La lotta al Covid non può essere rallentata da assurde idee anti scientifiche o dalle rimostranze di qualche irresponsabile - continua la parlamentare in una nota -. Manifestazioni come questa dimostrano ancora una volta che la norma era necessaria, anche perché, purtroppo, esistono ancora frange estremiste che per mera ideologia e fanatismo mettono a repentaglio la salute e la vita degli altri". (Com)