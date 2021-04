Giornata mare: sottosegretario Pucciarelli, risorsa inestimabile in ambito geopolitico, economico e scientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "celebriamo il mare quale risorsa fondamentale per il nostro Paese da valorizzare per la sua inestimabile importanza in ambito economico, scientifico, ambientale e geopolitico. Questa giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti, in particolare i più giovani, su quanto sia necessario rispettare il mare, perché è importante tutelarlo e soprattutto conoscere la cultura che porta con sé.” Lo dichiara in occasione della terza Giornata nazionale del mare il sottosegretario di Stato alla Difesa, Stefania Pucciarelli, che aggiunge: “Il mare è un bene prezioso per l’Italia che la Difesa salvaguarda, monitora e rispetta affidandosi a quella 'cultura del mare' propria dei nostri uomini e delle nostre donne delle nostre Forze Armate, che da sempre vivono in armonia con l’ambiente marino”.(Res)