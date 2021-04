Difesa: sottosegretario Mulè a Genova in visita al Comando militare esercito Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, è a Genova per visitare nel pomeriggio il Comando militare esercito (Cme) Liguria, dove il comandante, colonnello Gianfranco Francescon, e il comandante del raggruppamento Piemonte-Liguria, colonnello Alberto Autunno, presenteranno le principali attività svolte nella Regione. All'incontro seguirà la visita ai siti presieduti dal personale dell'Esercito impegnato nell'operazione "Strade sicure". E' quanto si legge in una nota. (Com)