Milano: De Corato, settimana prossima inizia il Ramadam, vigilare su rispetto norme anti covid

- "Martedì 13 aprile inizia il Ramadan, il mese di digiuno e preghiera dei fedeli islamici, e oggi il presidente della Coreis (Comunità religiosa islamica italiana) Yahya Pallavicini, imam della moschea Al Wahid di Milano, ricorda che la preghiera del venerdì in moschea "è obbligatoria". Considerato che a Milano ci sono 150 mila musulmani mi chiedo chi controllerà gli assembramenti fuori e dentro le moschee cittadine". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato. "Per loro - prosegue De Corato - non valgono le normative anti Covid? Già oggi, in zona rossa, nelle moschee abusive si verificano situazioni disastrose con centinaia di persone accalcate, senza rispettare il distanziamento e spesso senza mascherine. Che cosa succederà la settimana prossima con il Ramadan? Sono previsti dei controlli?". "Le forze dell'ordine continuano a sanzionare persone che organizzano feste in casa, controllando come è giusto che sia anche luoghi privati come le abitazioni. Ma quando i musulmani si assembrano per strada, in luogo pubblico, nessuno si accorge di nulla?", conclude De Corato. (Com)