Giornata mare: Fontana, riconoscere centralità del mare

Il 13 febbraio 2018, con l'entrata in vigore del nuovo decreto sul Codice della nautica, è stata istituita la Giornata nazionale del mare (decreto legislativo 3 novembre 2017, numero 229 - articolo 52). La Repubblica italiana riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. La giornata ha lo scopo di sensibilizzare le giovani e i giovani attraverso attività e momenti di confronto al fine di sviluppare il concetto di "cittadinanza del mare" e rendere le studentesse e gli studenti cittadini "attivi" del mare, ovvero tutori della sua conservazione e della sua cultura. Lo affermano, in una nota, gli Ambasciatori di ricerca, conoscenza, ambiente (Arca), in collaborazione con le più importanti istituzioni italiane, come il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Istituto di ricerca sulle acque, l'Università di Bari Aldo Moro, la Jonian Dolphin Conservation, Arpa Puglia (monitoraggio e la tutela ambientale), Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), con il patrocinio del ministero per la Transizione ecologica e l'interesse del ministero della Salute, Mur (ministero della Università e della Ricerca) e Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), soggetti che promuovono la Giornata nazionale del mare 2021.