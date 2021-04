Giornata mare: Fontana, riconoscere centralità del mare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo Stefano Laporta, presidente Ispra, afferma che "Ispra e il Snpa portano avanti da molti anni un sistema a rete di monitoraggio dei mari italian. Ispra, in particolare, collabora con altri enti ed istituti di ricerca europei per la tutela del bacino Mediterraneo, convinti che il mare sia una risorsa fondamentale dal punto di vista ambientale ed anche di sviluppo economico, elemento centrale per la ripartenza del nostro Paese e di tutti quelli che hanno la fortuna di vivere accanto a questa imprescindibile risorsa. Per Silvia Paparella, general manager RemTech Expo, "il mare è prima di tutto generatore di ossigeno e quindi di vita, indispensabile all’uomo e al Pianeta terra per produrre non solo risorse naturali ma anche biodiversità. Se pensiamo poi che le civiltà che più hanno lasciato traccia nello sviluppo dell’Uomo in Europa sono nate tutte attorno al Mediterraneo e che l’Italia ha una posizione strategica, dalle Alpi all’Africa, capiamo quale sia il ruolo che l’Italia può svolgere nel Mediterraneo. Per un Paese come l’Italia, l’ambiente marino gioca un ruolo determinante sia in termini di risorse sia in termini di produzioni che necessariamente traguardano orizzonti sempre più attenti, rispettosi e sostenibili. Ferrara Fiere si candida, con i suoi numerosi progetti legati al territorio, al mare, all’agroalimentare, ai beni culturali a diventare un hub internazionale che non solo parli ma possa anche divulgare e soprattutto realizzare - conclude Paparella - sostenibilità e benessere per il futuro della nostra Italia e del nostro pianeta" . (Com)