Omicidio Cerciello Rega: difesa Elder chiede attenuante per legittima difesa

- Il processo per l’omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega volge al termine e alla richiesta di ergastolo fatta dalla procura alla Corte d’assise di Roma per i due giovani imputati americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth si contrappongono, come normale che sia, quelle fatte nelle arringhe difensive dagli avvocati delle difese, con la richiesta di assoluzione per Natale Hjorth e, da ieri, anche per Lee Elder il cui legale, Roberto Capra, ha chiesto l’attenuante della legittima difesa. I fatti risalgono alla notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 e sono avvenuti nel corso della movida romana quando i due giovani si sono avvicinati al “mediatore” Sergio Brugiatelli, in piazza Trilussa, chiedendo una dose di cocaina. La trattativa per l’acquisto della droga con altri spacciatori si è rivelata una “truffetta” e, per ritorsione, i due americani sono fuggiti verso in loro albergo in zona Prati dopo aver rubato la borsa contenente i documenti e il telefono di Brugiatelli e aver instaurato una trattativa tra i due e l’uomo per la restituzione proprio della borsa che sui sarebbe dovuta concludere il via Gioacchino Belli. (segue) (Rer)