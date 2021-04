Omicidio Cerciello Rega: difesa Elder chiede attenuante per legittima difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brugiatelli, però, aveva informato i carabinieri e da qui le strade delle ricostruzioni, fatte dalla pubblica accusa e dalle difese cominciano ad divergere completamente. Secondo la procura, per una serie di motivi, il vicebrigadiere Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale hanno tentato il “trappolone”, cioè si sarebbero presentati loro all’appuntamento con gli americani, disarmati, ma con i distintivi che sarebbero stati mostrati ai due ragazzi per identificarsi quali carabinieri. Poi l’aggressione: Natale Hjorth avrebbe aggredito Varriale e Lee Elder avrebbe aggredito Cerciello Rega accoltellandolo 11 volte e lasciandolo agonizzante sulla strada prima di fuggire. Le difese sostengono invece che i due militari sarebbero intervenuti per difendere una loro fonte e che, oltre a non essere armati, erano anche sprovvisti dei tesserini che non avrebbero mostrato perché non si sarebbero identificati. (segue) (Rer)