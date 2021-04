Omicidio Cerciello Rega: difesa Elder chiede attenuante per legittima difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle sei ore di intervento, ieri, l’avvocato Capra, ha ricostruito tutte le fasi della vicenda rimarcando quelle che ha sostenuto essere gravi incongruenze e illogicità nelle deposizioni di Varriale, ma anche dei suoi colleghi carabinieri della stazione Trastevere e che la reazione di Lee Elder a quella che credeva essere l’aggressione di un malvivente debba essere vista come una legittima difesa e per questo ne ha chiesto il riconoscimento dell’attenuante. “Vi chiederò – ha detto l’avvocato Capra rivolto alla giuria - di valutare i fatti di questo processo semplicemente con due categorie che usiamo: buonsenso e logica”. Un processo in cui la pressione è stata alta “nel quale io e l’avvocato Borzone (l’altro avvocato difensore di Lee Elder, ndr) siamo stati minacciati anche da un politico che ha rivestito un ruolo importante nello Stato; e minacciati dalla gente comune”. Ma ha voluto anche fare una netta distinzione tra gli uomini che sono coinvolti nella vicenda e l’Arma dei carabinieri. “Parlo solo di uomini – ha detto - e non dell’Arma dei carabinieri per i quali proviamo rispetto. Nessuno di noi ha mai proposto visioni di un’Arma malata, che porti con sé dei tarli diffusi”. (Rer)