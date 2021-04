Russia: Putin presiederà riunione congiunta tra Consiglio di Stato e Agenzia per iniziative strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin presiederà una riunione congiunta del Consiglio di Stato e dell'Agenzia per le iniziative strategiche al fine di discutere le questioni sociali emergenti. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov all'emittente statale "Rossija 1". Inoltre, la prossima settimana si terrà una riunione del Consiglio di amministrazione della Società geografica russa. Putin inizierà la sua settimana visitando la città di Engels e il sito di atterraggio del primo cosmonauta sovietico, Jurij Gagarin. Il presidente terrà in loco una riunione sull'industria spaziale. Il Consiglio di Stato è un organo consultivo del capo di Stato russo, che si occupa di questioni della massima importanza per lo Stato nel suo insieme. Il consiglio è stato istituito da un decreto del presidente della Russia, Vladimir Putin nel 2000. (Rum)