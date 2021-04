M5s: Davide Casaleggio, quello di mio padre era un umanesimo tecnologico e ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mio padre parla di idee che cammineranno con le gambe di chi vorrà portarle avanti, il suo pensiero era centrato sull’uomo, era un umanesimo tecnologico ed ambientale". Lo ha detto in merito all'eredità lasciata dal padre, Gianroberto, fondatore del Movimento cinque stelle, il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. "Mio padre pensava all’innovazione come un qualcosa che potesse aiutare l'uomo e non metterlo in difficoltà", ha continuato Davide Casaleggio. (Rin)