Milano: la ricostruzione del Comune, sul "caso Barbato" notizie false e diffamanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Milano intende ristabilire la verità sui fatti che in questi giorni, sulla scia di trasmissioni televisive, radiofoniche e articoli di stampa, sono stati ricostruiti falsamente e procederà per vie legali nei confronti dei soggetti responsabili di aver diffuso notizie false e diffamanti sulla vicenda delle dimissioni del dott. Antonio Barbato e della nomina dell'attuale Comandante della Polizia Locale. Lo afferma in una nota il Comune di Milano spiegando che “prima di tutto si intende però evidenziare l'infondatezza della tesi di fondo sostenuta dal dottor Barbato, e fatta propria da alcuni servizi giornalistici, secondo cui la nomina dell'attuale Comandante sarebbe al centro di un 'grave scambio di favori' (citiamo uno di questi servizi) tra il Sindaco e la Procura della Repubblica di Milano. È sufficiente osservare che la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per tutti i fatti connessi alla gestione dell'Expo nel gennaio 2016, oltre un anno e mezzo prima che scoppiasse il 'caso Barbato' (luglio 2017), ma soprattutto ben prima che lo stesso Sala diventasse Sindaco di Milano (giugno 2016)”. “Diversamente – viene fatto notare - la Procura Generale di Milano – soggetto inquirente diverso dalla Procura – aveva iscritto Sala nel registro degli indagati a fine 2016, in relazione all'episodio di retrodatazione di un atto relativo ad una procedura gara, chiedendone il rinvio a giudizio a gennaio 2018. Dunque è del tutto evidente che, poiché la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione molto prima che Sala diventasse Sindaco e la Procura Generale ha invece portato avanti il rinvio a giudizio nei suoi confronti, la tesi dello 'scambio di favori' risulta totalmente fantasiosa, infondata e a dir poco pretestuosa, quindi diffamatoria. E verrà perseguita in sede legale”. (segue) (Com)