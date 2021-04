Milano: la ricostruzione del Comune, sul "caso Barbato" notizie false e diffamanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel giugno 2016, all'avvio dell'attuale mandato amministrativo, viene condotta un'analisi interna per la riorganizzazione della struttura. Questa analisi – prosegue la Nota - evidenzia un fabbisogno di posizioni dirigenziali e per coprirle vengono pubblicati alcuni avvisi di raccolta di candidature. Tra i ruoli vacanti, anche quello di Comandante della Polizia locale: al bando pubblico, aperto sia agli esterni sia ai dipendenti comunali, pervengono ben 32 candidature di cui tre da personale già in forza al Corpo (tra cui il dott. Barbato, già funzionario dei Servizi di Polizia Municipale nonché dirigente e Vicecomandante del Corpo di Polizia locale). La Commissione esaminatrice (composta dall'allora Direttore generale del Comune, Arabella Caporello, dal Docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere Emerito della Suprema Corte di Cassazione Giuliano Turone, in qualità di componente esperto, e dal Generale Nazzareno Giovannelli, dirigente presso il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Provincia di Milano, in qualità di componente esperto), dopo sei sedute per la valutazione dei curricula e i colloqui dei candidati, il 18 novembre 2016, individua Antonio Barbato quale soggetto maggiormente idoneo per la posizione di Comandante del Corpo di Polizia locale e Direttore della Direzione Sicurezza Urbana. Individuazione formalizzata con provvedimento del Sindaco del 21 novembre 2016”. (segue) (Com)