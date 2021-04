Milano: la ricostruzione del Comune, sul "caso Barbato" notizie false e diffamanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riguardo alla gravità del suo comportamento – sottolinea ancora Palazzo Marino - lo stesso Barbato sentito dai P.M. in data 1 luglio 2017, alla domanda del Pubblico Ministero – 'senta, ma le pare normale che lei che fa il comandante della Polizia Municipale accetti la proposta di far seguire un suo dipendente sostanzialmente dalla Polizia privata di Fazio che era comunque interessato a partecipare a gare in tema di sicurezza bandite dal Comune di Milano?' – risponde letteralmente: 'Sono perfettamente consapevole che in funzione del mio incarico non sarebbe stato conveniente né eticamente corretto che io avessi utilizzato questo Fazio per far seguire un dipendente con cui vi era un contrasto, difatti anche se ho accettato la proposta di Palmieri non se n'è fatto mai niente' . La gravità di tali affermazioni, rese note da alcuni articoli di stampa, induce l'amministrazione comunale ad approfondire i fatti - anche su richiesta di tutte le forze politiche che in modo trasversale chiedono la rimozione del Comandante - acquisendo dalla Procura della Repubblica gli atti di indagine. Se pur l'appalto e il pedinamento non avevano avuto corso e appreso che la posizione del dottor Barbato nell'indagine era esclusivamente quella di persona informata sui fatti, le attività investigative condotte dalla Dda di Milano restituivano un quadro di relazioni, comportamenti ed atteggiamenti dell'allora Comandante del Corpo di Polizia Municipale tale far apparire inopportuna la prosecuzione dello svolgimento dell'incarico". (segue) (Com)