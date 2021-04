Milano: la ricostruzione del Comune, sul "caso Barbato" notizie false e diffamanti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 10 agosto 2017 – afferma la nota - Barbato rappresenta quindi al Direttore Generale del Comune di Milano 'la propria disponibilità e interesse a una eventuale mobilità anche verso enti o aziende del sistema pubblico milanese attivi nel settore della mobilità e dei trasporti', ritenuti affini alle competenze e alle esperienze maturate nel corso di lunghi anni di servizio, e dichiara la propria 'disponibilità ad accettare immediatamente il nuovo eventuale incarico con contestuale rinuncia definitiva e irrevocabile all'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale e Direttore della Direzione Sicurezza Urbana'. Dopo le necessarie verifiche sull'esistenza di una posizione affine alle competenze di Barbato, il cui contratto non comportasse aggravio di spesa per l'amministrazione comunale e con una durata pari a quello già sottoscritto in precedenza, Barbato viene ricollocato in Amat Srl, partecipata del Comune operativa nella pianificazione e regolazione della mobilità, della sosta e del trasporto, che a sua volta riscontra la rispondenza del profilo di Barbato con le esigenze aziendali di supportare lo sviluppo del progetto 'Lez' (denominato successivamente 'Area B')”. “La ricollocazione al nuovo incarico – che lo vedeva mantenere ruolo e retribuzione da dirigente – non è mai stata contestata da Barbato dinanzi all'Autorità giudiziaria. Del resto – viene fatto notare - il trasferimento è avvenuto a seguito della manifestazione di disponibilità e interesse di Barbato e grazie all'istituto dell'incompatibilità ambientale che non ha una connotazione disciplinare o sanzionatoria, ma si basa su una valutazione discrezionale di fatti che possano indurre a ritenere la permanenza del dipendente in una determinata sede o funzione anche potenzialmente nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell'ufficio”. (segue) (Com)