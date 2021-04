Milano: la ricostruzione del Comune, sul "caso Barbato" notizie false e diffamanti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Marco Ciacci – ricorda il Comune - già primo Dirigente della Polizia di Stato, viene scelto sulla base di un profilo altamente specializzato che lo rende pienamente abile ed idoneo ad assumere il ruolo. Laureato in Giurisprudenza e in Polizia dal 1989, a Milano ha ricoperto numerosi incarichi, ideando tra le altre cose una sezione specializzata nei reati in danno agli anziani, composta da personale della Polizia di Stato e della Polizia locale del Comune di Milano. Dirigente del Commissariato 'Mecenate' della Questura di Milano e Responsabile, dal 2003 al 2017, della Sezione di Polizia Giudiziaria – Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Milano, ha cooperato con tutte le Forze di Polizia, Agenzia delle Dogane e Banca d'Italia e, a livello internazionale, con le Autorità Giudiziarie e di Polizia di numerosi Paesi. Per completezza occorre rappresentare che rispetto a un presunto elenco di Anci con nominativi di soggetti idonei al ruolo, si fa presente che si tratta semplicemente di un elenco di docenti e funzionari (non dirigenti) di Polizia Locale che avevano partecipato ad un corso di formazione per comandante di Comuni con più di 15mila abitanti. Iniziativa lodevole ma che di certo non qualifica l'elenco come una graduatoria giuridicamente valida all'assunzione, né rendeva predetti funzionari automaticamente compatibili e idonei ad un ruolo di elevata complessità quale quello di Comandante del Corpo di Polizia Locale in una città come Milano, che di abitanti ne ha oltre 1,4 milioni". (segue) (Com)