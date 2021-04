Milano: la ricostruzione del Comune, sul "caso Barbato" notizie false e diffamanti (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gran parte dei fatti fin qui esposti – si legge ancora nella Nota - sono stati già oggetto di chiarimento in precedenti occasioni e in diverse sedi istituzionali. A seguito di un esposto presentato dal Consigliere comunale Basilio Rizzo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha presentato, con nota del 7 novembre 2017, richiesta di informazioni al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Milano in ordine alla collocazione in altro incarico del Comandante della Polizia locale. In particolare l'Autorità richiedeva approfondimenti sul presunto utilizzo improprio di un contratto a tempo determinato. A seguito dei chiarimenti forniti, il 16 gennaio 2018, l'Autorità comunicava di avere disposto l'archiviazione della segnalazione. Presso la Corte dei Conti Lombardia è stata presentata una segnalazione avente oggetto ipotetiche 'Irregolarità relative alla collaborazione in altro incarico del dott. A. B. già Comandante del Corpo della Polizia Locale e all'incompatibilità del Dott. M.C. nuovo comandante'. Sono stati forniti chiarimenti in data 24 gennaio 2018 attraverso una relazione dettagliata sulla nomina del nuovo Comandante Ciacci, sulla collocazione ad altro incarico del dott. Barbato, unitamente alla nota di archiviazione Anac. Da allora non sono pervenute ulteriori richieste di informazioni, né la magistratura contabile ha notificato altri atti”. (segue) (Com)