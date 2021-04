Covid: Zingaretti, riaprire senza aver sconfitto virus condanna a morte imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riaprire senza aver sconfitto il virus non è una soluzione ma una condanna a morte per le imprese". Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a Mezz'ora in più su Rai 3. Non dobbiamo sottovalutare iltasso di disperazione di chi ha paura del futuro, dalla grande impresa a chi ha la piccola bottega artigiana. Il problema è la soluzione”. Ha aggiunto dicendo anche che “tutti i paesi del mondo che se ne sono fregati dello sviluppo del contagio, hanno avuto più fallimenti, più disastri, e usciranno dopo dalla crisi. La soluzione l'ha sintetizzata Biden: soldi in tasca e vaccino nel braccio", aggiunge.(Rer)