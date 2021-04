Riforme: Pagano (Pd) a Buffagni, ius soli e voto 16enni sono battaglie di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo all'onorevole Buffagni che lo ius soli e il voto ai 16 anni non solo sono battaglie storiche del Pd, nonché sacrosante, ma sono prima di tutto battaglie di civiltà, che non si possono rimandare all'infinito". Lo dichiara Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio di Montecitorio. "È profondamente sbagliato contrapporre queste battaglie imprescindibili alle politiche fondamentali per il sostegno economico - continua il parlamentare in una nota - e ai programmi per il rilancio e sviluppo e soprattutto al lavoro. Sono sicuramente cose che possono camminare insieme. Noi del Partito democratico abbiamo voglia di lavorare e non ci sottraiamo agli straordinari pur di fare quello che serve agli italiani per migliorare la condizione economica e metterci al passo con i diritti di civiltà. Quindi - conclude Pagano - dobbiamo lavorare sia per i diritti civili e di civiltà che per le politiche per lo sviluppo e il rilancio del Paese. La mediocrità porta a fare una scala d'importanza dei valori da tutelare". (Com)