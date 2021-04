© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema non è chi protesta, ma l’irresponsabilità della politica che cavalca queste proteste e non ha il coraggio di dire la verità è che l’economia il lavoro, la ripresa, riprenderanno quando avremmo sconfitto il virus". Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a Mezz'ora in più su Rai 3.(Rer)