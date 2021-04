Infrastruttura: Egitto e Sudan respingono una proposta etiope per la diga sul Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Sudan hanno respinto una proposta avanzata dall’Etiopia per scambiare dati sul riempimento della diga sul Nilo previsto a luglio. Lo ha riferito il ministero dell'Irrigazione egiziano in una nota. “La proposta etiope include vari errori e accuse sul percorso dei colloqui negli ultimi anni (...) e viola le risoluzioni emesse nei vertici africani sulla necessità di raggiungere un accordo giuridicamente vincolante sul riempimento e il funzionamento della diga", si legge in una nota diffusa dalle autorità del Cairo. La proposta avanzata da Addis Abeba, spiega il ministero egiziano, sarebbe un “tentativo palese” di ottenere il benestare dell’Egitto al riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) anche se i tre Paesi non sono riusciti a raggiungere un’intesa. (segue) (Cae)