Venezuela: vicepresidente, pagato il 50 per cento delle dosi Covax

- Il Venezuela è riuscito ad assicurare il 50 per cento dell'importo totale richiesto dal meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per accedere ai suoi vaccini anti Covid-19. Lo ha annunciato la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando di “sforzi diplomatici e legali del presidente Nicolas Maduro per recuperare le risorse sequestrate per ordine degli Usa”. In particolare, si legge in una comunicazione ufficiale, viene approvato il trasferimento di 59,2 milioni di franchi svizzeri (circa 53 milioni di euro) dal governo venezuelano all’Alleanza Gavi. Il governo di Caracas, si legge, ha siglato nel settembre 2020 un accordo con Covax per la fornitura di un totale di 11.374.400 dosi per vaccinare il 20 per cento della popolazione al costo di 119.999.920 dollari (circa 100 milioni di euro). La vicepresidente non ha specificato la provenienza dei fondi, né quali vaccini previsti dal meccanismo Covax saranno consegnati. Il governo di Caracas ha infatti fatto sapere che non autorizzerà l’uso del vaccino anti Covid 19 sviluppato dalla casa farmaceutica AstraZeneca per via delle “complicazioni” che si sono presentate in alcuni pazienti di altri paesi. (segue) (Vec)