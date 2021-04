Roma: Figliomeni (Fd'I), esposto e commissione tecnico-istituzionale per debiti fuori bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un Esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, oltre che un'istanza urgente alla sindaca Raggi, ai vertici dell'Amministrazione capitolina, nonché al Prefetto di Roma per chiedere l'istituzione, nel minor tempo possibile, di una commissione tecnico-istituzionale, composta da personalità competenti nelle materie giuridiche e contabili, tra cui anche l'assessore al Bilancio, il Segretario generale, il Direttore generale, il capo dell'avvocatura e almeno cinque consiglieri designati dalla Conferenza dei Capigruppo al fine di effettuare un monitoraggio, effettivo e definitivo, sull'ammontare dei debiti fuori bilancio presenti in Roma Capitale anche per evitare un aggravarsi del danno erariale per l'Amministrazione". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Già nel novembre 2020 l'Organismo di revisione economica finanziaria lanciava il suo ennesimo grido d'allarme lamentando il fatto che, in un solo anno e mezzo, gliene furono presentati per il relativo parere, ben 153 per un importo totale di oltre 66 milioni di euro e invitava l'amministrazione a predisporre e rendere operativa una struttura ad hoc per individuare le responsabilità che hanno portato ad un simile sfacelo sia riguardo ai gravi ritardi nei pagamenti e sia con riguardo all'alta percentuale di soccombenza nelle azioni legali". (segue) (Com)