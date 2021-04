Roma: Figliomeni (Fd'I), esposto e commissione tecnico-istituzionale per debiti fuori bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della consiliatura, più e più volte, abbiamo rappresentato la patologia del sistema - aggiunge Figliomeni - sia in Assemblea capitolina che in Commissione Bilancio, ma purtroppo nessuno della Giunta Raggi ha voluto adottare alcun cambio di rotta, né concreti provvedimenti volti a migliorare la situazione ed evitare danni erariali. Ma quello che è ancora più grave, e sta accadendo sempre più spesso con la Raggi, è che è stata completamente ignorata anche la mozione approvata dall'Aula Giulio Cesare che impegnava il sindaco e la Giunta a valutare l'organo da costituire per operare ogni opportuno controllo, considerando l'ipotesi di una commissione di indagine - spiega -. Pertanto riteniamo non più rinviabile l'istituzione di una Commissione che faccia chiarezza su questa vicenda perché ogni debito fuori bilancio significa meno risorse per il futuro della nostra città e per i servizi ai cittadini". (Com)