Regno Unito: Covid, dopo tre mesi domani riapriranno le "attività non essenziali"

- Dopo più di tre mesi di chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19, a partire da domani nel Regno Unito anche le cosiddette "attività non essenziali" potranno riaprire i battenti. In Inghilterra riapriranno tutti i negozi, le palestre, i parrucchieri, e le attività ricettive all'aperte dando il via alla fase due della strategia di uscita dalla serrata annunciata dal premier Boris Johnson. Per aiutare il settore a far rispettare le normative sul distanziamento sociale, che dovrebbero rimanere in vigore fino al 21 giugno, il governo starebbe pensando a orari di apertura prolungati fino alle 22, dal lunedì al sabato. Inoltre l'esecutivo sta analizzando il ruolo che i passaporti vaccinali, o certificati per il Covid-19, potrebbero avere a breve e medio termine. A tal fine, ad aprile si terranno dei progetti "pilota" per testare il sistema e permettere il ritorno di eventi con il pubblico. Secondo il British retail consortium, associazione di categoria per le imprese di vendita al dettaglio nel Regno Unito, le perdite per gli esercizi commerciali del Regno hanno raggiunto, nell'arco delle tre serrate imposte dal governo di Londra, i 27 miliardi di sterline (circa 31,10 miliardi di euro). Solo nel 2020 sono stati persi 67 mia posti di lavoro nella vendita al dettaglio. Secondo alcuni analisti britannici, il rimbalzo dei consumi potrebbe essere più forte rispetto a quello registrato lo scorso giugno al termine della prima ondata di contagi da coronavirus. (Rel)