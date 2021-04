Roma: manifestazione "IoApro" prevista domani in piazza Montecitorio non autorizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato diffuso, sui social network, l'invito esteso a numerosi gruppi di persone, da parte di rappresentanti del Movimento "IoApro" a partecipare nella giornata di domani dalle ore 14.00 alle ore 19.00, a una "manifestazione autorizzata" in piazza Montecitorio a sostegno delle "categorie commerciali e imprenditoriali" e "contro le chiusure imposte alle attività commerciali". A differenza di quanto affermato e diffuso sui social, però, si segnala che, con formale provvedimento redatto dalla Questura di Roma in data 9 aprile u.s., la piazza di Montecitorio è stata formalmente vietata per la giornata di domani ai rappresentanti del movimento "IoApro", in quanto già concessa e, quindi occupata da un'altra manifestazione regolarmente preavvisata nei giorni precedenti, che si svolgerà nella stessa fascia oraria con la prevista partecipazione di 100 persone. Si ribadisce, inoltre che, nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di contrasto alla diffusione del virus Sars Covid-19, in conformità a quanto disposto dalla normativa che, la piazza in questione può ospitare un numero massimo di 100 manifestanti. Pertanto, al fine di non generare false informazioni circa la possibilità di accedere alla manifestazione nel numero di 20.000 persone così come annunciato sui social network e per evitare i conseguenti provvedimenti si ribadisce che la manifestazione pubblicizzata non è autorizzata.(Rer)