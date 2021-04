Covid: Meloni, ogni giorno che passa è colpo mannaia a sistema produttivo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno che passa è un colpo di mannaia al sistema produttivo italiano, la questione delle riaperture non può più essere rimandata". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che aggiunge: "Andiamo incontro alla bella stagione e numerosi studi confermano che all'aria aperta le possibilità di contagio sono rare: in attesa della riapertura totale, perché non riaprire subito bar, pub e ristoranti con spazi esterni, anche di sera almeno fino a mezzanotte, continuando a seguire i protocolli?". Per Meloni, "occorre un radicale cambio di passo nel governo: gli imprenditori ormai sanno bene che chi di chiusure e speranza vive, di chiusure e Speranza muore".(Rin)