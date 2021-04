Italia-Usa: Scalfarotto, felice che primo ministro degli Esteri che va a Washington sia italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contento per l’Italia che Di Maio sia il primo ministro degli Esteri che va a Washington: è la dimostrazione che siamo tornati saldamente filo atlantici e che il recente passato che occhieggiava alla Cina e alla Russia ce lo siamo finalmente lasciati alle spalle". Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, ed esponente di Italia viva, Ivan Scalfarotto, ospite di "Sky agenda", su Skytg24. "E molto bene - ha continuato Scalfarotto - che il primo viaggio estero di Draghi sia stato in Libia: lì bisogna essere presenti perché altrimenti rischiamo che il Paese nostro dirimpettaio finisca spartito tra Russia e Turchia. E bisogna proseguire il dialogo anche con i Paesi che esprimono una cultura politica lontana dai nostri valori: c’è grande preoccupazione per la tenuta democratica in Turchia, dalla condizione delle donne alla libertà di stampa fino al trattamento delle opposizioni. Ma la Turchia non inizia e finisce con Erdogan - ha concluso Scalfarotto -, c’è una vivace società civile che necessita del nostro sostegno, e penso anche a figure significative come il sindaco di Istanbul". (Rin)