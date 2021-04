Trasporto aereo: Francia, Assemblea nazionale approva legge per abolire alcune rotte interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale della Francia ha approvato nella serata di ieri un disegno di legge per abolire i voli interni su rotte che possono essere coperte dal treno in meno di due ore e mezza. Il dispositivo di legge presentato dal governo punta a ridurre le emissioni di CO2, nonostante il settore del trasporto aereo viva una crisi senza precedenti per via della pandemia da Covid-19. La misura fa parte di una più ampia proposta di legge sul clima che mira a ridurre le emissioni francesi del 40 per cento nel 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il voto è arrivato pochi giorni dopo che lo Stato ha dichiarato che avrebbe contribuito ad una ricapitalizzazione di 4 miliardi di euro della compagnia di bandiera Air France, più che raddoppiando così la sua quota azionaria nella società. L'obiettivo dell'esecutivo francese è infatti sostenere le finanze di Air France dopo oltre un anno di perdite per via della pandemia. Il ministro dell'Industria Agnes Pannier-Runacher ha respinto le critiche arrivate da rappresentanti del settore del trasporto aereo, secondo cui non sarebbe il momento più adatto per vietare alcuni voli interni nel Paese. "Sappiamo che l'aviazione civile contribuisce all'anidride carbonica e che a causa del cambiamento climatico dobbiamo ridurre le emissioni", ha detto Pannier-Runacher all'emittente radiofonica "Europe 1". "Allo stesso modo, dobbiamo sostenere le nostre aziende e non lasciarle cadere nel dimenticatoio", ha aggiunto. Il disegno di legge adesso passerà al Senato prima di una terza e ultima votazione all'Assemblea nazionale. (Frp)