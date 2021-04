Iran-Corea del Sud: premier Chung a Teheran, in ballo 7 miliardi di dollari di asset (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di febbraio, il governatore della Banca centrale dell'Iran, Abdolnasser Hemmati, aveva annunciato dopo un incontro a Teheran con l'ambasciatore della Corea del Sud, Ryu Jeong-hyun, che Seoul aveva accettato di sbloccare "una parte" del denaro per un ammontare di circa 1 miliardo di dollari. Secondo fonti stampa, il denaro doveva essere diretto a un “canale finanziario umanitario svizzero” per l'acquisto di attrezzature mediche e vaccini nella lotta alla pandemia di Covid-19. La Corea del Sud ha successivamente affermato che il denaro sarà essere erogato solo previo permesso dell'Office of Foreign Asset Control (Ofac) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, cosa che non è ancora avvenuta. Il dossier appare strettamente legato al destino del Piano di azione globale congiunti (Jcopa), l'accordo nucleare iraniano del 2015 con le potenze mondiali che gli Stati Uniti hanno abbandonato unilateralmente nel maggio 2018. La prossima settimana a Vienna sono previsti nuovi colloqui tra Teheran e le potenze mondiali, inclusi gli Stati Uniti, che dialogheranno con gli iraniani in forma “indiretta”. (Res)