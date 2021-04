Decreto Sostegni: Catalfo (M5s), mio emendamento per indennità ad agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inserire tra i beneficiari delle indennità da 2.400 euro previste dall'articolo 10 del decreto Sostegni anche i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Lo prevede un emendamento al decreto legge Sostegni predisposto dall'ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, del Movimento cinque stelle. "L'emendamento - spiega Catalfo in una nota - mira ad eliminare una disparità di trattamento a carico dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori stagionali della pesca, che sono stati esclusi dall'erogazione delle indennità previste per tutte le altre categorie a cui è stato riconfermato come i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti balneari, nonché ai lavoratori intermittenti ed occasionali". (Com)