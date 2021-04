Amministrative: Scalfarotto, Conti a Bologna e Calenda a Roma, Pd ci stai?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia viva è strutturalmente alternativa al Movimento cinque stelle. Può succedere che situazioni contingenti ci facciano stare insieme in modo temporaneo: il governo di oggi ne è un esempio". Lo ha affermato il sottosegretario all’Interno, ed esponente di Iv, Ivan Scalfarotto, ospite di "Sky agenda", su Skytg24. "Resto molto convinto dell’identità di Italia viva - ha proseguito Scalfarotto - che è nata per essere la casa dei riformisti e dei liberali. Possiamo sicuramente lavorare ad alleanze con il Pd alle prossime Amministrative: penso ad Isabella Conti che sarebbe un’ottima sindaca di Bologna o a Carlo Calenda, a Roma. Ma invece in queste due importanti città, dove sono già in campo candidati di valore, il Pd dove sta?". (Rin)