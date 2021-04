Giornata mare: Bellanova, è momento per diffondere coscienza nostro enorme patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'Italia, circondata dal Mediterraneo, la cultura del mare rappresenta un elemento identitario imprescindibile e un inestimabile motore di sviluppo. Per questo la giornata dedicata al mare e alla cultura marinara rappresenta un momento fondamentale per diffondere consapevolezza e coscienza di questo nostro enorme patrimonio economico, culturale, sociale, ambientale, e delle sue risorse, per assicurarne la salvaguardia e la difesa da parte di tutti". Lo afferma il viceministro alle Infrastrutture ed alla Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. "Un lavoro - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - portato avanti egregiamente anche dal nostro corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera che ha deciso di diffondere la cultura del mare nelle scuole, per insegnare ai più piccoli la necessaria tutela delle nostre acque marittime. A loro ancora una volta il nostro grazie - conclude Bellanova -, per aver scelto di dedicarsi a questa importante iniziativa, affiancandola alla loro fondamentale attività quotidiana di tutela del mare, delle sue risorse e delle persone". (Rin)