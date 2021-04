Lazio: Gasparri (FI), magistratura faccia luce sulle ombre della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poco meno di un mese fa, abbiamo chiesto alla Procura di Roma di indagare sulle assunzioni alla Regione. La richiesta nasceva dalla constatazione che, alla fine dello scorso anno, esponenti del Pd, e non solo, si sono recati ad Allumiere, un bellissimo paesino in provincia di Roma, per partecipare a un concorso pubblico indetto da quell'Amministrazione comunale. Il fatto è che alcuni candidati non vincitori del concorso, ma risultati idonei, sono stati poi assunti dalla Regione Lazio, in forza di una normativa che consentirebbe di attingere alle lista con i nominativi degli aventi diritto. E, tra questi, guarda caso, risultano diversi esponenti del Pd laziale". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri, Commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Una coincidenza? Una fortunata congiuntura astrale per alcuni quadri del partito di Zingaretti? La cronaca ha ampiamente trattato l’argomento e, da più parti, è stato chiesto a Zingaretti, all’epoca era anche il segretario del Pd, di chiarire passaggi che suscitano seri dubbi". (segue) (Com)