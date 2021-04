Lazio: Gasparri (FI), magistratura faccia luce sulle ombre della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermo restando che è compito della Magistratura far luce su eventuali irregolarità, è legittimo avere qualche dubbio e pensare che qualcuno sapesse in anticipo della possibilità di avere un posto in Regione passando per la via di Allumiere - prosegue Gasparri -. Visto che non sono arrivate risposte serie dal presidente della Regione, che ha il dovere di informare e rendere trasparente ciò che appare con contorni opachi, auspichiamo che questo nostro sollecito possa condurre la Procura di Roma all’apertura di indagini che accertino certe coincidenze. La competenza non è solo della procura di Civitavecchia. Forza Italia invoca l’intervento della Magistratura perché sono diversi i fatti che vedono protagonista la Regione. Perché ad esempio il Lazio deve portare i rifiuti in Campania e non si è mai provveduto alla realizzazione di strutture idonee allo smaltimento? Perché i cittadini laziali devono pagare le scelte sbagliate della Regione? Dove dei funzionari sono stati arrestati per vicende relative ai rifiuti. Confidiamo nell’opera dei Magistrati", conclude. (Com)