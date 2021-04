M5s: formazione e organizzazione i principali temi indicati da Conte nell'incontro con i deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema importante della formazione, già anticipato ieri nell'incontro con i senatori pentastellati, e l'indicazione per un M5s che si organizzi in modo efficiente, a cominciare proprio dai territori. Sono i principali argomenti affrontati, a quanto si apprende, dall'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento introduttivo questa mattina in occasione della riunione in videoconferenza con i deputati del Movimento cinque stelle. "Movimento o partito? A noi le classificazioni non importano un fico secco, ma dobbiamo organizzarci e strutturarci bene partendo dai territori", il pensiero espresso dall'ex premier che avrebbe ricordato come il centro di formazione che ha in mente debba "mettere in rete le esperienze amministrative". Come avvenuto ieri, l'ex capo dell'esecutivo avrebbe poi invitato i deputati a fornire per iscritto, dando un indirizzo mail, spunti, idee e proposte per la rifondazione del Movimento. Infine, sempre analogamente a quanto accaduto ieri con i senatori, ecco l'invito di Conte ai deputati: "Diamoci tutti del tu". Invito che sarebbe stato raccolto dai partecipanti. (Rin)