Lavoro: assessore Lazio, bene ministro Orlando su politiche attive

- "Condividiamo la posizione del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sulle Politiche attive del Lavoro: come lui crediamo che queste rappresentino uno strumento indispensabile per affrontare il tema dell'occupazione. Come Regione Lazio parteciperemo in modo attivo al confronto bilaterale e collettivo proposto, anche presentando la nostra esperienza". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. "In particolare, agli inizi del mese di marzo abbiamo siglato con tutte le parti sociali un protocollo d'intesa sulle Politiche attive del Lavoro prevedendo 21 diverse misure - spiega l'assessore -. Stiamo inoltre continuando la riorganizzazione, il potenziamento e l'ammodernamento di funzioni e servizi dei centri per l'impiego. Tra gli aspetti chiave, si evidenzia il ricorso a profili professionali altamente qualificati, come esperti di statistica, di informatica e del mercato del lavoro". (segue) (Com)