Russia: Cremlino, Putin presenterà misure strutturali per lo sviluppo in discorso all'Assemblea federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin si concentrerà sulle misure strutturali per sostenere lo sviluppo della Russia nel periodo post-pandemico nel suo discorso annuale all'Assemblea federale il 21 aprile. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, parlando all'emittente "Rossija 1”. Secondo Peskov, la Russia sta ancora cercando di uscire dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 e non è chiaro quanto durerà questo periodo. Per questo il portavoce del Cremlino ha sottolineato che è necessario uscire dalla crisi e "compensare la caduta che ha avuto luogo". "Dobbiamo non solo compensare, ma andare verso lo sviluppo. Ovviamente, in ogni caso, questo sarà incluso nel discorso. Qualche tipo di misure di sostegno sistemico. Il presidente ne parla tradizionalmente. Penso che non possiamo escluderlo, che ne parlerà anche quest'anno", ha spiegato Peskov. (Rum)