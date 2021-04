Roma: Raggi, torno con piacere a San Basilio, felice che iniziativa "Spaccio arte" parta da qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torno sempre con piacere nel quartiere di San Basilio, dove passo dopo passo stiamo riconquistando strade, piazze e spazi prima in mano alla criminalità per restituirli ai cittadini onesti. E sono felice che parta proprio da questo territorio la prima tappa del tour di 'Spaccio Arte', un’iniziativa che nelle prossime settimana porterà l’arte, la cultura, la musica e il teatro nelle periferie della nostra città". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La cultura può essere lo strumento più efficace per liberare le piazze di spaccio dalle mafie e trasformarle in luoghi a disposizione di tutti, soprattutto dei bambini, delle famiglie e degli anziani". (segue) (Rer)