Roma: Raggi, torno con piacere a San Basilio, felice che iniziativa "Spaccio arte" parta da qui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la Delegata alle Periferie Federica Angeli e con Don Antonio Coluccia abbiamo già iniziato questo percorso a San Basilio da molto tempo e i residenti stanno rialzando la testa - spiega la sindaca Raggi -. L’attenzione su questa e sulle altre periferie della città deve restare alta: tra poche ore saremo a Ostia, la prossima settimana a Tor Bella Monaca e Corviale, fino all’ultimo appuntamento previsto a Spinaceto. Portiamo la musica e l’arte in un viaggio itinerante nella nostra città, e allo stesso tempo siamo impegnati e riqualificare piazze, giardini e strade. La presenza delle Istituzioni riaccende la speranza in questi quartieri e stimola l’impegno di tutti i cittadini per la legalità", conclude la sindaca. (Rer)