Vaccino: Lollobrigida (Fd'I), Italia in ritardo, responsabilità è di Speranza

- "La mancanza di vaccini, la lentezza nella somministrazione delle dosi ad over 80 e categorie fragili e il tardivo coinvolgimento dei farmacisti, dimostra che l'Italia arriva in ritardo su tutto". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo a "Sky agenda", su Skytg24. "La responsabilità di questo è del ministro Speranza che è stato incapace di occuparsi in maniera seria e attenta della campagna vaccinale - ha continuato il parlamentare -. Intanto la Germania immagina accordi bilaterali per ottenere altre dosi, violando così i principi stabiliti in sede europea per l'approvvigionamento dei farmaci".(Rin)