Copasir: Lollobrigida (Fd'I), forze politiche assumano atti consequenziali

- "Anche il presidente del Copasir, Raffaele Volpi della Lega, ha detto 'dimettiamoci'. Se lo ha fatto è perché si rende conto che l'organismo così come è strutturato non può andare avanti: l'opposizione ha un solo membro e in questo modo è impossibile esercitare la funzione di controllo e garanzia". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo a "Sky agenda", su Skytg24. "La legge prevede che la presidenza vada alla minoranza - ha proseguito il parlamentare -, i presidenti di Camera e Senato si sono espressi in questo senso: auspichiamo che tutte le forze politiche che concordano su questo, dalla Lega al Pd, assumano gli atti consequenziali per rispettare gli equilibri democratici". (Rin)