Covid: esperto, Israele potrebbe aver raggiunto l’immunità di gregge (3)

- Giovedì 8 aprile, i ministri del governo hanno deliberato un ulteriore allentamento delle restrizioni anti-coronavirus nelle scuole. In base alle norme sanitarie esistenti, un massimo 100 persone possono riunirsi all'aperto e 20 all'interno. I luoghi culturali possono ospitare fino a 750 persone nell'ambito del programma “Green Pass”, i lasciapassare che vengono dati a coloro che sono completamente vaccinati o sono guariti dal coronavirus. Ieri, sabato 10 aprile, erano in tutto 4.002 i casi di coronavirus attivi nel Paese, 221 dei quali diagnosticati venerdì. Il ministero della Salute ha detto che 268 persone sono attualmente ricoverate in gravi condizioni. Il bilancio delle vittime è di 6.292. Secondo il ministero, oltre 5,3 milioni di israeliani hanno ricevuto la prima dose del vaccino e a 4,9 milioni sono state somministrate entrambe le dosi. (Res)