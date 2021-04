Turchia: Orlando, in molti Paesi in atto recessione democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il famoso episodio turco del 'sofagate' ha messo in evidenza un dato: nel mondo c'è purtroppo, in questo momento, quella che gli esperti e studiosi di diritti umani definiscono recessione democratica. Purtroppo non c'è solo la Turchia". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite a "Il caffè della domenica", su Radio24. "In molti Paesi, anche all'interno dell'Unione europea - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -, si stanno facendo passi indietro. Penso sia giusto tenere sempre alta l'attenzione ed anche la ragione economica non può farci chiudere gli occhi di fronte a questi aspetti".(Rin)