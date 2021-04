M5s: in corso riunione Conte-deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso, a quanto si apprende, la riunione in videoconferenza tra l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i deputati del Movimento cinque stelle. Analogamente a quanto accaduto ieri nell'incontro con i senatori pentastellati, l'ex premier avrebbe invitato i deputati ad inviare per iscritto, tramite un indirizzo mail, proposte ed idee in vista della costituzione di quello che lo stesso Conte ha definito "Neo-Movimento". (Rin)