Covid: ex commissario Arcuri indagato in inchiesta mascherine

- L'ex commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri sarebbe indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per peculato. Lo anticipa il quotidiano La Verità. L'accusa sarebbe contenuta nel fascicolo sulle forniture di mascherine cinesi. Il 24 febbraio scorso, per l'arrivo in Italia di una parte di queste mascherine senza certificazione, c'erano stati un arresto e quattro misure interdittive. (Rer)